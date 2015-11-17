В Германии задержали двух женщин и мужчину по подозрению в причастности к терактам в Париже

Полицейские остановили легковой автомобиль с двумя женщинами и мужчиной у трудового центра около 09.30 по местному времени (10.30 по Киеву) в городе Альсдорф в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Aachener Nachrichten.

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Напомним, по данным Associated Press, в Бельгии задержали 7 человек, причастных к терактам в Париже.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan террористы захватили заложников.