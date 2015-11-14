В Париже установили личности двух террористов, один из них оказался французом
15:36, 14 ноября 2015Мир
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Французские силовики установили личности по меньшей мере двух из семи террористов, совершивших атаки в Париже вечером в пятницу, 13 ноября.
Установлены личности по меньшей мере двух из семи террористов / REUTERS
Как пишет Лента.ру со ссылкой на микроблог радиостанции Europe1 в Twitter, один из них оказался французом, второй — сирийцем.
Как сообщал УНИАН, ранее при одном из смертников, подорвавших себя возле парижского стадиона "Стад де Франс", был найден сирийский паспорт.
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Правоохранительные органы пытаются проверить соответствие личности преступника данным обнаруженного документа, однако состояние останков тела затрудняет процесс верификации.
Напомним, в результате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибли более 150 человек.
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