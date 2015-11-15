ФБР США поможет Франции расследовать теракты в Париже - СМИ

Об этом заявили источники в правоохранительных органах, передает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Среди сотрудников, которых направят во Францию, будут эксперты в области извлечения информации из электронных устройств, например, мобильных телефонов и компьютеров.

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Напомним, 13 ноября в Париже произошла серия терактов: неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", а на рок-концерте в театре "Батаклан" захватили и расстреляли заложников. Согласно последним данным французской прокуратуры, количество погибших вследствие терактов возросло до 129, раненых - до 352.