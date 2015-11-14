Лидеры стран ЕС: Теракты в Париже - нападение на всю Европу

Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном сегодня в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Европейский Союз глубоко шокирован и находится в трауре после терактов в Париже. Это нападение на всех нас. Мы ответим на эту угрозу вместе всеми необходимыми средствами и с безжалостной решимостью", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС отмечают, что Франция - это великая и сильная страна.

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"Ценности свободы, равенства и братства вдохновляли и вдохновляют Европейский Союз. Сегодня мы едины с французским народом и правительством Франции. Этот позорный акт терроризма достигнет противоположной цели, а не той, которую преследовал, - разделить, запугать и посеять ненависть", - убеждены в Евросоюзе.

"Добро сильнее зла. Все меры, которые можно предпринять на европейском уровне, чтобы Франция была безопасной, будут предприняты. Мы сделаем все необходимое, чтобы победить экстремизм, терроризм и ненависть", - заверили лидеры ЕС.

Они отметили, что жители стран Европы будут помнить 13 ноября 2015 года как Европейский день траура.

"Все европейцы приглашаются присоединиться к минуте молчания в память о жертвах терактов в Париже в понедельник, 16 ноября, в полдень", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в Париже 13 ноября в результате серии терактов погибли по меньшей мере 130 человек, госпитализированы 300 человек.