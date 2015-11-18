Под Парижем полиция ликвидировала женщину с поясом шахида
09:18, 18 ноября 2015Мир
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Женщина в поясе смертника была убита в ходе полицейской операции в Париже.
- REUTERS
Об этом сообщает RTL.
Всего, по последним данным, в ходе операции погибли три человека, еще двое или трое задержаны.
По некоторым данным, в квартире, которую осаждают правоохранители, еще остаются террористы. Они связаны с серией терактов в Париже.
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Напомним, сегодня на севере Парижа в ходе спецоперации полиции произошла перестрелка.
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