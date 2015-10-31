Маккейн прокомментировал решение Обамы направить в Сирию спецназ: это "удручающе неадекватный" ответ
Решение президента Барака Обамы разместить небольшой контингент Сил специальных операций США - "удручающе неадекватный" ответ на реальные проблемы.
Об этом заявил американский сенатор-республиканец, председатель комитета по вооруженным силам Джон Маккейн, передает РБК.
"Такое сдержанное и постепенное движение удручающе неадекватно масштабам проблем, с которыми мы сталкиваемся, - в Сирии и Ираке на полях сражений каждый день гибнут мирные люди, сотни тысяч беженцев наводнили Европу, эрозия доверия к Америке ускоряется, враги Америки ускоряют дестабилизацию международного порядка", - написал сенатор в специальном заявлении по этому поводу.
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Маккейн считает, что Белый дом не имеет реалистичной стратегии отстранения президента Сирии Башара Асада от власти, а также для сдерживания растущего влияния России и Ирана.
Вчера УНИАН сообщал, что США отправят в Сирию небольшую группу американских сил специальных операций в рамках борьбы против "Исламского государства". Источники отмечают, силы специальных операций будут размещены на севере Сирии и будут работать вместе с курдскими вооруженными формированиями и "Свободной сирийской армией".