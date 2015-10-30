США развернут в Сирии группу спецназначения

Об этом заявил высокопоставленный чиновник США, передает NBC News.

Этот шаг в США рассматривают как "сдвиг", а не "изменения" в американской стратегии против ИГИЛ.

Другой высокопоставленный американский чиновник заявил, что силы специальных операций будут размещены на севере Сирии и будут работать вместе с курдскими вооруженными формированиями и "Свободной сирийской армией".

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В свою очередь Reuters отмечает, что Обама, как ожидается, намерен отправить минимум 60 военных.

Кроме того, один американский чиновник заявил, что количество, вероятно, будет в диапазоне от 20 до 30 человек, но не смог предоставить подробную информацию.

Ранее УНИАН сообщал, что глава США Барак Обама назначил Бретта Макгерка новым спецпредставителем президента в коалиции во главе с США по вопросам борьбы с «Исламским государством».