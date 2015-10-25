Асад заявил о готовности участвовать в президентских выборах
10:25, 25 октября 2015Мир
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Президент Сирии Башар Асад заявил на встрече с парламентариями РФ в Дамаске, что готов участвовать в президентских выборах, если его "поддержит народ Сирии".
REUTERS
Об этом сообщил РИА Новости в воскресенье по телефону член делегации, депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.
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"Асад сказал, что, если сирийский народ посчитает нужным, он не против принимать участие в президентских выборах", — сказал Ющенко по итогам встречи с Асадом.
Ющенко добавил, что, по словам Асада, он готов провести досрочные президентские выборы в любое время, если сирийский народ "будет считать это необходимым".
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