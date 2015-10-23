Путин: Асад готов к диалогу с оппозицией - BBC

По словам российского лидера, Башар Асад не возражает против сотрудничества российских военных с оппозицией на определенных условиях, передает BBC Украина.

"Я его спросил, как он отнесется к тому, если мы найдем в Сирии даже вооруженную оппозицию, но готовую противостоять и реально воевать с террористами, с ИГИЛ, если мы поддержим их усилия в борьбе с террористами так же, как и сирийскую армию. Он ответил: "Отношусь к этому положительно", - цитирует Владимира Путина агентство ТАСС.

Читайте такжеПутин хочет проведения досрочных президентских выборов в Сирии - Bloomberg

Он сказал, что Россия попытается перевести эти договоренности на практике, поскольку "сирийское руководство должно наладить рабочий контакт с теми оппозиционными силами, которые готовы к диалогу".

По словам Владимира Путина, из беседы с Башаром Асадом, которая состоялась во вторник в Москве, следует, что президент Сирии готов к такому диалогу".