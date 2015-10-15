Составлен рейтинг лучших для гастрономического туризма городов

Первое место заняла столица Японии Токио. Всего в рейтинг вошли 16 городов Европы, Америки и Азии, передает Lenta.ru. По мнению специалистов, Япония в целом может похвастаться наибольшим количеством ресторанов со звездами Мишлен, а ее столица - лидер по числу заведений, отмеченных этой престижной наградой. Туристы могут попробовать здесь не только суши, но и тофу, свиные котлеты, угря с окономияки (жареная лепешка из смеси разных ингредиентов, смазанная специальным соусом и посыпанная тонко нарезанным сушеным тунцом). Кроме того, японская столица предлагает рестораны на любой вкус и кошелек - от заведений в небоскребах с панорамным видом до небольших пабов с местной кухней.

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На втором месте расположился Ханой. Во вьетнамской столице, как считают эксперты, путешественнику просто почувствовать особенности местной кулинарии - заказать свежеприготовленные прямо на улице лапшу с кисло-сладким супом, свинину и рыбный соус. Здесь же можно попробовать багет, наполненный паштетом, огурцом, зеленью, луком и чили, а также рис с жареной свининой, свиной кожей и рыбным соусом. Завершать трапезу специалисты советуют традиционным яичным кофе.

Лондон стал третьим в списке за разнообразие кулинарных изысков, которые город может предложить, а также большого количества ресторанов, баров и пабов. Примечательно, что лондонский Artesian, находящийся в пятизвездочном отеле Langham, в этом году четвертый раз подряд занял первое место в рейтинге World's 50 Best Bars. Он также был отмечен как лучший бар Европы.

Кроме того, в список попали Нью-Йорк, Болонья, Новый Орлеан, Лима, Фес, Джайпур и другие города.

Красный гид Мишлен, иногда упоминаемый как "Красный путеводитель", - самый влиятельный из ресторанных рейтингов, который имеет трехзвездочную систему оценки. Одна звезда подсказывает путешественникам, что ресторан - очень хороший в своей категории. Две звезды означают "отличная кухня, ради ресторана можно сделать отступление от туристического маршрута". И, наконец, три звезды сообщают о великолепной работе шеф-повара и подсказывают, что ради заведения имеет смысл предпринять отдельное путешествие.