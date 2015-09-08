Forbes составил рейтинг самых убыточных кинофильмов лета

Следует из рейтинга американского журнала Forbes, передает Lenta.ru. В июне киноэксперты уже предрекали для компании Walt Disney Pictures убытки в размере от $120 до $140 млн из-за провала в прокате этой картины с Джорджем Клуни и Хью Лори в главных ролях.

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В рейтинг также вошла картина "Фантастическая четверка" об ученых, которые обретают сверхспособности, попав во время космического полета в зону магнитной аномалии. Бюджет ленты составил $120 млн, а прибыль в домашнем прокате - $54 млн. Во всем мире фильм заработал $150 млн.

Не оправдала вложений и лента "Пиксели", в которой рассказывается, как команда бывших геймеров сражается с инопланетянами. Она принесла создателям $73 и $186 млн в американском и мировом прокатах соответственно, а бюджет фильма составил $88 млн.

Картина "Агенты А.Н.К.Л." британского режиссера Гая Ричи заработала $40 млн в США и $76 млн в мире. Бюджет картины, в которой повествуется об агентах КГБ и ЦРУ (роли исполнили Арми Хаммер и Генри Кэвилл), объединившихся в борьбе с международной преступной организацией, составил $75 млн.

В рейтинге оказались также фильмы "Рики и Флэш" с Мерил Стрип, "Красотки в бегах" с Риз Уизерспун и Софией Вергарой, "Алоха" с Брэдли Купером.