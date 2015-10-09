Сирийская Аль-Каида - россиянам: "Ваши родные будут возвращаться домой мертвыми" (видео)

В обращении он назвал россиян оккупантами, и пригрозил им новым"Афганом".

"Мы, десятки тысяч моджахедов, готовы отдать свои жизни за свои цели. А готовы ли эти российские солдаты умирать за капризы, за эгоизм этого Путина?", - говорит боевик.

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"Если они пришли, то мы им напомним Афган. Как они с позором ушли оттуда. Ваши сыновья, ваши родные будут возвращаться домой мертвыми, потому что они пришли сюда как оккупанты, и уйдут отсюда как оккупанты", - заявил главарь группировки.

Напомним, РФ продолжает поддерживать действующего сирийского президента Башара Асада. Правительственные войска Сирии проводили наземные операции при поддержке авиации РФ. В Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации было направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада.