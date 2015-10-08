Воюющие против Асада сирийские повстанцы готовы сотрудничать с Россией – Минобороны РФ
"Сирийская свободная армия", которая воюет против правительства Сирии, готова к сотрудничеству и совместному обсуждению вопросов по борьбе с боевиками "Исламского государства".
Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.
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Он отметил готовность различных сил, действующих в Сирии, в том числе "Сирийской свободной армии", "идти на сотрудничество и совместно обсуждать вопросы об участии в борьбе против ИГИЛ". Конашенков подчеркнул, что российское военное ведомство открыто для контактов и готов обсуждать любые конструктивные предложения.
Как сообщал УНИАН, 7 октября Москва проинформировала зарубежных партнеров о готовности РФ установить контакты с руководством "Свободной сирийской армии".
Как известно, "Сирийская свободная армия" - одна из крупнейших повстанческих вооружённых группировок в Сирии, которая ведет вооруженную борьбу против правительства Сирии, возглавляемого президентом Башаром Асадом.