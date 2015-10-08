Воюющие против Асада сирийские повстанцы готовы сотрудничать с Россией – Минобороны РФ

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

Читайте такжеМинобороны РФ отчиталось о ночных вылетах российской авиации в Сирии

Он отметил готовность различных сил, действующих в Сирии, в том числе "Сирийской свободной армии", "идти на сотрудничество и совместно обсуждать вопросы об участии в борьбе против ИГИЛ". Конашенков подчеркнул, что российское военное ведомство открыто для контактов и готов обсуждать любые конструктивные предложения.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Москва проинформировала зарубежных партнеров о готовности РФ установить контакты с руководством "Свободной сирийской армии".

Как известно, "Сирийская свободная армия" - одна из крупнейших повстанческих вооружённых группировок в Сирии, которая ведет вооруженную борьбу против правительства Сирии, возглавляемого президентом Башаром Асадом.