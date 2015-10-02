Операция России в Сирии обходится дешевле, чем на Донбассе - Кудрин
Бывший министр финансов РФ и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин сравнивает затраты на российскую военную операцию в Сирии со стоимостью масштабных учений.
Об этом сообщает РБК.
«Я бы назвал эти действия расширенными долгосрочными учениями, поскольку задействованы только воздушные силы, обслуживающие контингент. Это не такая дорогостоящая операция. Она намного дешевле, чем то, что связано с Восточной Украиной», - заявил Алексей Кудрин.
Кудрин также отметил, что он поддерживает инициативу российских властей бороться с террористами на Ближнем Востоке.
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«Я считаю, что Россия должна принимать участие в антитеррористической кампании коалиции на Ближнем Востоке, угроза слишком сильна», - заявил экс-глава Минфина.
Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.
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30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии. В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.
Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.
1 и 2 октября бомбардировки повторились.