Столтенберг: действия России в Сирии не изменят позицию НАТО в отношении Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия России в Сирии не изменят позицию альянса в отношении Украины.
"Мы никогда не согласимся с тем, что Украина может стать предметом торга", — сказал Столтенберг в интервью французской газете Figaro, передают РИА Новости.
Он отметил, что НАТО не изменит свою позицию относительно суверенитета и целостности Украины и продолжит ее поддержку политически и практически и, возможно, расширит сотрудничество с Киевом.
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"Обнадеживает, то что (в Украине) впервые с начала сентября соблюдается режим прекращения огня. Более того, стороны пришли к соглашению об отводе тяжелых вооружений. Это еще один шаг вперед", — отметил генсек.
Касаясь действий РФ в Сирии, Столтенберг призвал РФ к конструктивному сотрудничеству в борьбе против ИГ и поиску политического решения для урегулирования конфликта.
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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.
Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.
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Вчера же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.
Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.
В четверг бомбардировки повторились.