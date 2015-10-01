Минобороны России назвало количество авиации, задействованной в бомбардировках Сирии

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

"Авиационная группа была развернута в кратчайшие сроки. Мы смогли это сделать, поскольку основные запасы материальных средств и боеприпасов имелись в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Оставалось только перебазировать авиацию и подвести некоторое оборудование", - сказал представитель российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ также сообщили, что батальонная тактическая группа морской пехоты со средствами усиления охраняет авиабазу в Сирии, где развернута авиагруппа ВКС России.

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"Для охраны и обороны базы привлекается батальонная тактическая группа морской пехоты со средствами усиления", - сказал Конашенков.

Он напомнил, что авиагруппа ВКС России сформирована на авиабазе "Хмеймим" в районе Латакии.

"Наша авиационная база полностью обеспечивается материально-техническим имуществом из Российской Федерации. Местные власти оказывают помощь в обеспечении базы фруктами и овощами", - добавил представитель Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября, Совет федерации РФ по представлению президента России Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.

Напомним, 30 сентября Россия нанесла первый авиаудар в Сирии. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.

Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против "Исламского государства".