Жертвами сирийского конфликта за четыре года стали более 239 тысяч человек (инфографика)

Вооруженный и политический конфликт в Сирии начался 15 марта 2011 года с демонстраций, которые были частью Арабской весны, и перерос в восстание и гражданскую войну в 2012 году, передает ТСН.

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Сейчас контроль над территориями Сирии осуществляет целый ряд противоборствующих сил – правительство страны, боевики "Исламского государства", повстанцы, выступающие против президента Сирии Башара Асада, и курды.

Жертвами боевых действий с начала конфликта стали более 239 тысяч человек. Среди погибших больше всего мирных жителей – почти 78 тысяч.