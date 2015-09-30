Журналист: Более 60 мирных жителей погибли в результате удара российской авиации в Сирии (видео)

Об этом написал на своей странице в Twitter немецкий журналист Bild Джулиан Репке, сообщает ТСН.uа.

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По его данным, сейчас от удара погибли уже по меньшей мере 65 человек.

Как сообщал УНИАН, Россия нанесла свой первый удар в Сирии недалеко от города Хомс.

Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

Сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.