Россия просит США предъявить доказательства того, что авиаудары в Сирии были по мирным жителям

Об этом сообщил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Нью-Йорке со своим американским коллегой Джоном Керри, пишет РБК.

«Есть озабоченности со стороны наших американских партнеров относительно того, что вроде цели были не те, они эти сомнения нам высказывали, утверждали что у них есть какие-то доказательства. Мы попросили их предъявить, потому что мы за свои цели отвечаем», – сказал Лавров.

Читайте такжеБритания призывает Россию доказать, что целью ее воздушных ударов в Сирии были исламисты

«Еще раз скажу, на сайте министерства обороны все разъяснено. Начались разговоры о том, что пострадали уже какие-то гражданские лица в результате этих ударов, нам такие данные неизвестны. Мы очень тщательно следим за тем, чтобы эти точечные удары были точечными, чтобы целью были исключительно позиции, объекты, вооружение террористических отрядов», – отметил Лавров.

По словам министра, ВВС России работают исключительно по целям, связанным с «Исламским государством». «Я обратил внимание американского коллеги, что высказанные им озабоченности, что целями этих ударов являлись не позиции ИГ, ни на чем не основаны», – добавил он.

Читайте такжеГермания хочет от России разъяснений об авиаударах в Сирии

Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Джон Керри после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что военные США и России вскоре проведут консультации по Сирии с целью избежать случайного конфликта.