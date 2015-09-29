Армия Афганистана начала контрнаступление на Кундуз
Правительственные войска Афганистана начали ответное наступление на город Кундуз, который вчера полностью захватили вооруженные отряды талибов.
"Пришло подкрепление, и операция началась", - подтвердило министерство обороны Афганистана, передает Би-би-си. По данным на утро сегодняшнего дня, армии удалось уже отбить у талибов здания городской тюрьмы и полицейского управления провинции Кундуз.
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Наступление боевиков радикального движения "Талибан" на Кундуз началось 28 сентября. В нем участвовали несколько сотен человек. К вечеру они сумели захватить более половины города, а затем установили полный контроль над ним.
В Кундузе сходятся несколько стратегически важных дорог, а сама провинция граничит с Таджикистаном. Численность городского населения превышает 100 тыс. человек.
Это первый для боевиков успех такого масштаба за последние 14 лет и самый серьезный провал администрации президента Афганистана Ашрафа Гани с момента его прихода к власти год назад.