Армия Афганистана начала контрнаступление на Кундуз

"Пришло подкрепление, и операция началась", - подтвердило министерство обороны Афганистана, передает Би-би-си. По данным на утро сегодняшнего дня, армии удалось уже отбить у талибов здания городской тюрьмы и полицейского управления провинции Кундуз.

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Наступление боевиков радикального движения "Талибан" на Кундуз началось 28 сентября. В нем участвовали несколько сотен человек. К вечеру они сумели захватить более половины города, а затем установили полный контроль над ним.

В Кундузе сходятся несколько стратегически важных дорог, а сама провинция граничит с Таджикистаном. Численность городского населения превышает 100 тыс. человек.

Это первый для боевиков успех такого масштаба за последние 14 лет и самый серьезный провал администрации президента Афганистана Ашрафа Гани с момента его прихода к власти год назад.