BBC: Армия Афганистана вернула контроль над районом Муса-Кала
22:43, 30 августа 2015Мир
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Вооруженные силы Афганистана вновь взяли под контроль район Муса-Кала, заявил пресс-представитель губернатора провинции Гильменд.
REUTERS
Силы талибов заняли Муса-Кала в среду. Армия перешла в контрнаступление в минувшую пятницу, сообщает BBC Украина.
В боях за район погибли шестеро афганских военнослужащих.
Военно-воздушные силы НАТО нанесли как минимум 13 авиаударов по позициям талибов.
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