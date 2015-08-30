BBC: Армия Афганистана вернула контроль над районом Муса-Кала

Вооруженные силы Афганистана вновь взяли под контроль район Муса-Кала, заявил пресс-представитель губернатора провинции Гильменд.

Силы талибов заняли Муса-Кала в среду. Армия перешла в контрнаступление в минувшую пятницу, сообщает BBC Украина. В боях за район погибли шестеро афганских военнослужащих. Военно-воздушные силы НАТО нанесли как минимум 13 авиаударов по позициям талибов. Читайте такжеВоенные США предположили расширение влияния "Исламского государства" на Афганистан

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