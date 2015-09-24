В центре Москвы десятки тысяч мусульман празднуют Курбан-Байрам (фото, видео)

14:09, 24 сентября 2015
Мир
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Около 140 тысяч мусульман приняли участие в празднике Курбан-байрам в Москве в четверг.

Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД столицы Андрей Галиакберов.

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"В праздновании Курбан-байрама в столице приняло участие около 140 тысяч человек. В том числе порядка 80 тысяч верующих собрались возле открывшейся накануне Московской соборной мечети", — сообщил он.

Нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий не допущено. Московская полиция обеспечила общественный порядок и безопасность граждан в полном объеме, отметил представитель ГУМВД.

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