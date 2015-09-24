В Йемене смертники подорвались в мечети, погибли больше 10 человек (фото)

Теракт был осуществлен во время молитвы в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам , передает Lenta.ru по информации Reuters.

Отмечается, что в мечети аль-Балили собираются хоуситы — шиитские боевики, воюющие против правительства Йемена.

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По свидетельству очевидцев, в результате произошедшего погибло много людей. Между тем на сайте хоуситского движения «Ансар Аллах» (Ansarullah) сообщается по меньшей мере о десяти убитых. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.