В Йемене смертники подорвались в мечети, погибли больше 10 человек (фото)
11:10, 24 сентября 2015Мир
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Два террориста-смертника устроили взрывы в мечети аль-Балили в столице Йемена — Сане.
Теракт был осуществлен во время молитвы в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам, передает Lenta.ru по информации Reuters.
Отмечается, что в мечети аль-Балили собираются хоуситы — шиитские боевики, воюющие против правительства Йемена.
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По свидетельству очевидцев, в результате произошедшего погибло много людей. Между тем на сайте хоуситского движения «Ансар Аллах» (Ansarullah) сообщается по меньшей мере о десяти убитых. Ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.
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