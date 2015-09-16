Создана следственная группа по факту использования химического оружия в Сирии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Вирджиния Гамба возглавит независимую группу из трех членов, которая будут вести совместные следственные механизмы по факту использования химического оружия.

Отмечается, что механизм представляет собой совместное предприятие между Организацией Объединенных Наций и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Им будет поставлена задача определить "индивидуумов, организации, группы или правительства, связанные с использованием химических веществ в качестве оружия, в том числе хлора или любых других токсичных химикатов" в Сирии, в соответствии с резолюцией 2235 Совета Безопасности.

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Отметим, Гамба имеет 30-летний опыт в области разоружения, а в настоящее время работает депутатом Верховного представительства ООН по вопросам разоружения.

Генеральный секретарь вновь призывает все стороны в Сирии в полной мере сотрудничать с ООН.

"Он рассчитывает на дальнейшее участие и поддержку членов Совета Безопасности, а также всех членов ООН для обеспечения эффективного осуществления настоящей резолюции", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 2 сентября Россия заявила, что она рассматривает подробности того, как создать группу экспертов ООН для расследования химических атак в Сирии, тем самым затягивая окончательное одобрение начала расследования со стороны Совета Безопасности ООН.