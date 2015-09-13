СМИ: В Сирии приземлились 2 российских самолета

Согласно сообщениям, самолеты с 80 тоннами гуманитарного груза на борту приземлились в портовом городе Латакия на западе страны.

Латакия - опорный пункт президента Башара Ассада, отмечает агентство Франс пресс. В регионе проживает наибольшее количество алавитов, к которым принадлежит Асад, сообщает Русская служба ВВС.

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Ранее западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о том, что Россия наращивает военную поддержку Сирии: в частности, по данным агентства Рейтер, россияне присутствуют в Сирии не только в роли военных специалистов, но и напрямую вовлечены в боевые действия.

Обеспокоенность в связи с этими сообщениями высказывали США и НАТО.

Российский МИД в свою очередь отрицает сообщения о переброске российского оружия в Сирию и расширении российского военного присутствия.

В интервью Би-би-си представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что контакты между Москвой и Дамаском не выходят за пределы соглашений по военно-техническому сотрудничеству.

Сирийские власти также отрицали информацию об усилении военной поддержки со стороны России.