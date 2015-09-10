Разведка США подтверждает увеличение российского военного присутствия в Сирии

"Переброска российских войск в Сирию может быть как поддержкой правительства президента Башара аль Ассада, так и попыткой оказать давление на Запад во время стратегических переговоров. В любом случае, россиянам будет все труднее избегать дальнейшего увеличения военной помощи правящей фракции, которую они поддерживают в сирийском конфликте", - говорится в сообщении.

Об этом говорится в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Спутниковые снимки международного аэропорта Латакия Бассель Аль-Ассад (Сирия) подтверждают отчеты о совершенных российской военно-транспортной авиацией рейсах, демонстрируя, как россияне строят на сирийском аэродроме базу для своих дальнейших операций. Снимки, сделанные спутником 4 сентября, показали недавно возведенную станцию управления полетами, а также новое асфальтовое покрытие и установленные модульные строения, предположительно мобильное жилье.

Строительство ведется по всей территории аэропорта, на месте старых построек возводятся новые. Также вдоль всей восточной взлетно-посадочной полосы видны следы земляных работ, цель которых – приспособить ее к приему тяжелых транспортных самолетов.

Переоборудование аэропорта свидетельствует, что сейчас Москва готовится к развертыванию ВВС РФ на территории Сирии, если еще не успела этого сделать.

"Для постоянного военного присутствия за рубежом Москва должна обеспечить постоянный канал снабжения и контингент для его защиты. Для этого Россия создала "воздушный мост" с Ближним Востоком. Размещение российских ВВС, а именно истребителей и ударных вертолетов на территории Сирии – безусловная эскалация вмешательства Москвы во внутренние дела Сирии", - отмечается в статье.

Ранее участие России в сирийском конфликте ограничивалось поставками оборудования, запчастей и вооружения сирийскому правительству, а также предоставлением своих разведданных.

Отмечается, что на прошлой неделе появились новые доказательства растущего военного присутствия России. В частности, в Босфорском проливе были замечены десантные корабли Черноморского флота ВМФ РФ класса "Аллигатор" и "Ропуша", которые направлялись в Сирию с грузом транспортных средств и оборудования.

Также в Интернете "засветились" фотографии российских военнослужащих из по меньшей мере двух отдельных воинских подразделений, развернутых в Сирии – 810-й бригады морской пехоты и 336-й гвардейской бригады морской пехоты.

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Кроме того, российские войска были замечены в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Дамаск. Также военнослужащие ВС РФ были замечены на территории военно-морской академии в Латакии.