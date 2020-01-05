На японском аукционе продали голубого тунца за $1,8 миллиона

Вес рыбы составил 278 килограммов.

В Японии на аукционе продали голубого тунца весом 278 кг за $1,8 млн.

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Рыбу на ежегодном аукционе на одном из крупнейших в мире рыбных рынков в районе Тоесу в Токийском заливе купил местные ресторан. Наибольшую ставку второй год подряд сделала компания Kiyomura, владелец сети ресторанов суши Sushi Zanma.

По словам владельца ресторана Киеси Кимура, он готов выложить за рыбу большие деньги, чтобы предложить своим клиентам самоговкусного тунца. Кимура регулярно принимает участие в аукционе, передает ТСН.

В свою очередь, 57-летний японец из прибрежного поселка Ома, который поймал этого голубого тунца, говорит, что о таком улове мечтает каждый рыбак.