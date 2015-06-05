Пентагон обсудит с союзниками меры противодействия российскому военному вмешательству в Украине

Встреча в Штутгарте (Германия) пройдет на фоне новой активизации столкновений между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами, сообщает Голос Америки.

Министр обороны США Эштон Картер проведет закрытую встречу с генералами, послами и другими лидерами в штаб-квартире Европейского командования США, чтобы проанализировать, насколько эффективны действующие санкции ЕС и США, а также стратегия НАТО по сдерживанию дальнейшего военного вмешательства России в Украине.

Читайте такжеВ США проголосовали за поставки летального оружия Украине, но Обама обещает вето - СМИ«Эта встреча призвана дать министру необходимую информацию в преддверии его первого саммита НАТО, который пройдет в конце июня», – пояснил официальный представитель Пентагона Брент Колберн. «Одной из центральных тем обсуждения станут действия России на протяжении последних полутора лет, в том числе ее деятельность в Украине», – уточнил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Пентагоне настаивают на необходимости послабления санкций против России и требуют позволить покупать российские ракетные двигатели.