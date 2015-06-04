СМИ: Пентагон хочет послабления санкций против России

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве, передает "Украинская правда".

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Как отмечается, санкции, введенные США против РФзаставили Пентагон перестать покупать ракетные двигатели у России, которые использовались начиная с 2000 года, для запуска американских военных и разведывательных спутников в космос.

Однако уже через 5 месяцев после того, как запрет вступил в силу, Пентагон начал настаивать, чтобы Конгресс ослабил его.

Как отмечают в министерстве обороны США, новые российские двигатели будут нужны как минимум еще несколько лет для того, чтобы обеспечить доступ в космос для самых деликатных оборонных и разведывательных технологий.

Так, в письме к конгрессменам от 11 мая министр обороны США Эштон Картер и директор Национальной разведки страны Джеймс Клэппер отметили, что Пентагон столкнется с "серьезными проблемами" в вопросе обеспечения доступа к космосу для самых деликатных военных и разведывательных миссий, если запрет на российские двигатели будет оставаться.