New York Times: Встреча в Париже не принесла мир Украине, потому что Путину нужна только победа

Путин не позволил переговорам в «нормандском формате» приблизить конец пятилетней войны, потому что его милитаризированному режиму не нужен мир.

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в Париже на этой неделе, целью которой были поиски способов закончить войну на Донбассе, закончилась только словами обещаний, а на самом деле без всякого прогресса. Россия, будучи агрессором, продолжает удерживать под контролем украинские территории, захваченные в 2014 году.

Новый украинский президент Владимир Зеленский показал, что на него нельзя просто надавить и заставить сдаться, - пишет New York Times. Поэтому длительный мир в Украине не удалось приблизиться ни на дюйм. Хоть непреклонность Зеленского стала облегчением для миллионов украинцев, непримиримость Владимира Путина принесла несколько реалий, ни одна из которых не означает ничего хорошего для Запада в долгосрочной перспективе.

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С 2014 года Украине приходится терпеть оккупацию Луганска и Донецка воинственными формированиями, которые Кремль вооружает, обеспечивает и контролирует. Война унесла жизни более 13 тысяч человек и ранила еще 30 тысяч. 1,5 миллиона местных жителей были вынуждены стать переселенцами. Когда так называемые «мятежники» терпели поражение зимой 2014-2015 годов, Россия отправила войска, танки и ракетные установки, чтобы спасти своих марионеток. 17 июля 2014 года российская система "Бук" сбила рейс MH17 компании Malaysia Airlines, убив все 298 человек на борту. Выстрел был произведен с оккупированной Россией территории.

Со стороны Путина условием для его поездки в Париж было начало переговоров о так называемом "специальном статусе" для подконтрольных Москве украинских территорий после проведения там выборов под наблюдением ОБСЕ. Зеленский же не отступал от своего предвыборного обещания, что никаких выборов не будет, пока Украина не вернет себе контроль над границей с Россией, все иностранные войска не покинут Луганск и Донецк, а вооруженные Москвой боевики не будут разоружены и распущены. Сейчас такая цепь событий кажется не очень вероятной. Перед встречей Путин предостерег, что не будет никаких договоренностей с Украиной без "одобрения" так называемых "народных республик" в Донецке и Луганске.

Поэтому в результате после сфабрикованных Россией "выборов" украинский регион площадью более 50 тысяч квадратных километров и многомиллионным населением был бы обречен остаться под контролем головорезов, полностью зависимых от Москвы.

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А нынешний разворот Украины к Западу был бы жестко изуродован или полностью заблокирован новыми депутатами Верховной Рады с этих подконтрольных Кремлю регионов. А если бы они потерпели поражение в парламенте, и Украина снова задумалась о вступлении в ЕС или НАТО, Москва всегда с легкостью могла бы возобновить войну, называя ее "пророссийским восстанием".

"Президент Владимир Зеленский сделал мир центральным вопросом его предвыборной кампании, потому что верил в непоколебимую западную поддержку украинского суверенитета. Вероятно, от сильно просчитался. После пяти лет боев, санкций и обструкций со стороны России Запад, кажется, испытал влияние так называемой «украинской усталости». Он бы хотел, чтобы проблема исчезла, а определенная формула позволила сохранить лицо (президента Дональда Трампа не было на встрече в Париже, но уже сказал о своем желании увидеть возвращение России в G8)", - пишет издание.

Германия и Франция, которые взялись за поиски завершения войны в Украине, склоняются к "взаимопониманию" с Москвой. В Германии недавние опросы показали, что 69% немцев хотят «сотрудничества» с Россией, а лишь каждый четвертый поддерживает продление санкций, введенных из-за войны в Украине. Немецкий канцлер Ангела Меркель, которая уйдет с должности в 2021 году, очень бы хотела увенчать свое наследие дипломатической победой.

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Подход французского президента Эммануэля Макрона, который принимал "норманнскую встречу" в Париже, тоже не кажется Украине приемлемым. Он хочет "переосмыслить" европейские "стратегические отношения с Россией". Макрон убежден, что страх Путина перед расширением НАТО и Евросоюза на пространстве бывшего СССР, которое Москва считает своей "безопасной зоной", подтолкнул российского президента к попыткам "остановить это". Его ожидания кажутся очевидными: если на переговорах дать России гарантии, что никакого расширения на постсоветском пространстве не будет, она обязательно станет ответственной и лояльной частью Европы. А устранить Украину как ненужный раздражитель в европейских отношениях будет первым шагом в этом направлении.

"Но это евроцентричное высокомерие. Оно предполагает, что Путин лишь реагирует на действия Запада, а не преследует собственные цели, сформированные на основе глубоких страхов и ненависти, мечтаний о славе и политических потребностях, от которых зависит его личное выживание. Безусловно, Путин превратил себя в президента войны. А такие президенты никогда не уходят. Им нужны войны, победы и завоевания, а также население, которым легко манипулировать", - говорится в статье.

Сегодня в России не трудно увидеть детские коляски в форме танков и четырехлетних детей, которые 9 мая маршируют в форме Красной армии времен Второй мировой войны.

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"И все это потому, что Путина тревожит НАТО? А плакаты и памятники Сталину вернулись, потому что Путин переживает о российской "безопасной зоне?" Российская "юнармия" вербует детей с восьмилетнего возраста и насчитывает сотни тысяч членов. В "патриотических парках" по всей России дети могут ездить на симуляторах танков, а старшая молодежь под присмотром может пострелять из автоматов Калашникова. От 10 лет – холостыми патронами, а от 18 лет – боевыми. Это НАТО и ЕС виноваты в таком насадженном государством военном патриотизме?", - пишет New York Times.

На Западе утверждение о том, что внешняя политика России - это продолжение режима Путина, расценивается как неприятное и надоедливое, а то и вообще препятствие для гарантирования мира. Поэтому встреча в Париже стала иллюстрацией искалеченного образа либеральных буржуазных демократий вести дела с тоталитарными и авторитарными лидерами: первые хотят мира, а вторым нужна победа.

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"Но, наверное, самое большое препятствие для честного и прочного мира – это то, что Путин не будет терпеть стабильную, процветающую, демократическую и ориентированную на Запад Украину. Россияне начнут спрашивать: если украинцы (которых россияне считают "братскими" или вообще "малороссами") могут хорошо жить в справедливом и по-настоящему европейском государстве, почему не могут они? Режим Путина может не выжить, если миллионы россиян начнут задавать этот вопрос. Поэтому он готов далеко зайти, чтобы этого никогда не произошло. Встреча в Париже подтвердила это намерение", - замечает издание.

Как говорил Уильям Шекспир, лучше "скромный и мерзкий мир" чем "отчаянная и благородная война". Но не стоит себя обманывать. Парижская встреча показала, что именно такой тип мира Украина скорее всего и получит. А исторические прецеденты абсолютно откровенно указывают на долгосрочные последствия: задабривание агрессоров всегда провоцирует у них еще больший аппетит к агрессии.