Рада на год продлила закон об "особом статусе" Донбасса

За закон не голосовали в полном составе фракции "Голос" и "Батькивщина".

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 2569), которым на один год продлено действие этого закона - до 31 декабря 2020 года включительно.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 320 народных депутатов.

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Не голосовали в полном составе фракции "Голос" и "Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который на рассмотрение парламента внес президент Петр Порошенко.

Предполагалось, что закон будет действовать три года. Потом его действие продолжали.

Согласно закону, временно особый порядок местного самоуправления вводится на три года, и «государство гарантирует в соответствии с законом недопущения уголовного преследования, привлечения к криминальной, административной ответственности и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой, Луганской областей».

Согласно закону, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривается осуществление соответствующими территориальными общинами непосредственно и через органы местного самоуправления местного самоуправления с соблюдением Конституции и законов Украины, а также внедрение законами Украины особого порядка назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.

Вместе с тем документом предусмотрено, что государство гарантирует право использования русского или любого другого языка «в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любых других языков, их свободное развитие и равноправие».

Также, согласно закону, государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Закон об особом порядке предусматривает «возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и которые реализуют полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществление координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов соответствующим сельским, поселковым, городским головой и т.д».