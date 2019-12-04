Die Welt: Германия слепо очарована Россией и не видит реальную угрозу

Опросы свидетельствуют, что немцы отдают предпочтение сотрудничеству с диктатурой вместо защиты либерального порядка в мире.

Все, кто до сих пор сомневается в том, что Германия страдает от внешнеполитической дезориентации, могут получить урок от результатов опроса организации YouGov. Согласно с ними, 55% немцев хотят, чтобы Европа защищала себя сама в будущем без помощи США. 48% даже поддерживают частичное или полное выведение американских войск с немецкой территории.

Об этом пишет Die Welt, добавляя, что в то же время большинство опрошенных немцев поддерживают новый курс задабривания России Владимира Путина. 54% ответили, что хотят больше сосредоточиться на сотрудничестве вместо сдерживания. В их глазах Запад, а не Москва, виновен в начале нового "Ледникового периода" в отношениях.

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"Трудно сказать, что в этих результатах впечатляет больше: неграмотность в сфере безопасности или странная очарованность Россией среди немцев, которые хотят сближения с авторитарным режимом, который продолжает вести войну против своего европейского соседа", - пишет издание.

Эти результаты совпадают с опросом Восточного комитета немецкой экономики, проведенному среди немецких компаний, работающих в России. Из них только 3% выступают против "Северного потока-2", который сделает Германию еще более зависимой от Москвы.

"Это еще одно доказательство того, что немецкие экономические дела с диктатурами важнее, чем защита либерального мирового порядка", - говорится в статье.

Die Welt пишет, что эти новые опросы дополняют другие подобные исследования, проведенные на протяжении последних лет. Все они свидетельствуют об усилении враждебности немцев к США и их развороте к России. Вину за это часто возлагают на Дональда Трампа. Но это слишком удобное оправдание.

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На самом деле у многих немцев возникли трудности с тем, чтобы отличить оправданное недовольство поведением лично Трампа от геостратегических интересов Германии, которые до сих пор тесно связаны с США. Пройдут десятки лет, прежде чем Европа сможет обеспечить такой же уровень безопасности, как американские гарантии сегодня. А то, что война России против Украины в Германии так часто вызывает ощущение примирения вместо желания решительно дать отпор, также указывает на чрезвычайно плохое понимание новых угроз среди немцев.

"Наши восточноевропейские соседи были бы рады приветствовать в своих странах хотя бы часть тех войск США, от которых немцы так сильно хотят избавиться. Все для того, чтобы сдержать Россию, которая угрожает им более прямо, чем нам", - пишет издание.