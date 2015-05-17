Австралийские журналисты о крушении "Боинга-777": ответственность лежит на Путине (видео)

В эфире программы "60 минут" на австралийском 9 телеканале в воскресенье показали 20-минутное видео с расследованием о том, кто сбил самолет авиакомпании Malaysia Airlines над Донецкой областью, в ходе которого журналисты пришли к выводу, что это сделали из российского "Бука", передает LB.ua.

Видео на английском языке, есть возможность включить английский субтитры.

Для начала австралийцы взяли данные британской команды Bellingcat, которые одними из первых отследили российский "Бук", и съездили по этому маршруту в Зугрес, Торез, Снежное, на поле, откуда, скорее всего, была запущена ракета из "Бука", Луганск.

Также в ходе расследования журналисты взяли комментарий у эксперта по баллистике Яна Хорсфола из университета Кренфилда (Великобритания), который подтвердил, что следы на уцелевшей обшивке "Боинга" соответствуют попаданию осколков от ракеты "Бука". "Я подозреваю, что боеголовка прошла, может, в десяти метрах от самолета. Но она выпустила целый диск осколков, через которые тот пролетел", - заявил эксперт.

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"Доказательства свидетельствуют о том, что беззащитный пассажирский лайнер с 38 австралийцами на борту, был сбит российской ракетой. Конечная ответственность за это лежит не на молодых солдатах, которые нажали на пуск, а на человеке, который отправил их туда, человеке, который почти наверняка избежит наказания за это преступление", - говорится в репортаже, который заканчивается фотографией президента России Владимира Путина.