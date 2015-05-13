Журналисты нашли возможный экипаж российского "Бука", сбившего Boeing 777 на Донбассе

Стали известны маршруты, направления и предполагаемый экипаж российского "Бука", который сбил в 2014 году Boeing 777 вблизи Донецка, передает ТСН со ссылкой на расследование Bellingcat.

Так, в нем говорится об участии второго российского автомобильного батальона 69 бригады в транспортировке военного оборудования, в том числе и "Бука", из которого был сбит пассажирский самолет, в несколько районов, которые расположены вдоль границы Украины и России.

147 автомобильный батальон, который базируется в Москве, участвовал в транспортировке "Бука" в Миллерово, недалеко от границы с Украиной и транспортировки других военных транспортных средств в пограничную зону вблизи Донецка.

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В расследовании говорится о том, что есть четыре возможных водителя, которые предположительно перевозили "Бук". Их вычислили по фотографиям, которые они разместили в социальных сетях. Мужчины сфотографировались рядом с прицепом XP 4679 50 и грузовиком 4267 AH 50.

Bellingcat указывает имена двоих из них - Дмитрия и Владимира П. Заметим, что 23-25 июня 2014 года конвой "Бука" отправился на военную авиабазу в Миллерово, а оттуда ракетные пусковые уставки были перемещены в несколько мест вдоль границы.

"Бук", из которого сбили самолет, транспортировался по шоссе М4 в Донецк. Украинскую границу он пересек в ночь с 16 на 17 июля.

После авиакатастрофы зенитный комплекс снова пересек границу в том же месте рано утром 18 июля 2014 года. 19-21 июля 2014 года отправился в военный лагерь на северо-западе от Каменск-Шахтинска, а оттуда ракетная пусковая установка снова была перемещена.

Ранее УНИАН сообщал, что российский солдат выложил в сеть маршрут "Бука", которым был сбит МН17.