Российский солдат выложил в сеть маршрут "Бука", которым был сбит МН17 (фото)

Об этом говорится в материале-расследовании издания InformNapalm.

Отмечается, что переброску российских "Буков" осуществляло автомобильное подразделение 147-й АБМО (автомобильный батальон материального обеспечения) Генерального штаба вооруженных сил РФ – в/ч 83466, место дислокации - Москва, Рублёвское шоссе 68.

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Так, соответствующие фотографии были обнаружены в соцсети на странице у одного из российских солдат-"дальнобойщиков" данного автомобильного подразделения.

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Как отмечает издание, солдаты, обычно, считают дни своей службы "как часы" и особенно это заметно под окончание их службы. В частности, публикуя отсчет дней до "дембеля" на своих страницах в соцсетях. Поэтому, предполагают в издании, практически под всеми фото, даты можно считать точными.

По данным расследования, направление движения колонны "Буков" хорошо определяется благодаря дорожным знакам, зафиксированным на фото, которые опубликованы в хронологическом порядке.

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Как уточняет издание, "Бук" с номером 232 был замечен в городе Старый Оскол и 23-го июня 2014 года, пользователь rokerrson выложил в Инстаграм фото с этим "Буком".

Российский солдат в свою очередь подписал фото с "Буком" "8 дней", т.е 8 дней до "дембеля", предположили в издании.

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Далее издание приводит комментарий солдата-“дальнобойщика” к фото "последний рейс на моём 6902нн". На номерах код региона "50", это дополнительное подтверждение, что это та же колонна, которую фиксировали раньше, утверждает издание.

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Как предположили в издании, автор подписал фото "4", т.е 4 дня до “дембеля”.

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Так, солдат подписал фото "3 светофор – красный", т.е уже 3 дня до "дембеля", и солдат находится в поезде, направляется в свою воинскую часть.

2 июля 2014 года у Дмитрия Зубова "дембель" ("ДМБ"), т.е военнослужащий срочной службы, уволен в запас, но ровно через 2 недели один из привезенных его автомобильным подразделением "БУКов" к (в) Украине собьёт рейс MH17.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.