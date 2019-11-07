CNN: Разблокировка помощи США для Украины затянулась из-за мечты Трампа о покупке Гренландии

Американский посол в Киеве рассказал, что в Вашингтоне почему-то приоритетом была фантазия президента о покупке крупнейшего в мире острова, который даже не продается.

В то время, когда главный дипломат США в Украине работал над разморозкой военной помощи для ВСУ, он обнаружил, что в Вашингтоне все были сосредоточены на другом задании. А именно на интересе президента Дональда Трампа купить Гренландию.

Как пишет CNN, давая показания в деле об импичменте, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор описал трудности в организации необходимой встречи чиновников американского правительства с Трампом для обсуждения помощи для украинской армии. Эта помощь была заблокирована с лета. По словам Тейлора, часть проблемы заключалась в логистике. Но также трудности возникли из-за того, что чиновники по национальной безопасности в Белом доме занимались идеей президента США о покупке Гренландии.

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«Как оказалось, господин председатель, эти руководители, как мы их называем, были в разных командировках в разное время. Думаю, это происходило примерно в период гренландского вопроса, то есть по покупке Гренландии, которое отбирало у Совета национальной безопасности много энергии», - сказал Тейлор, давая показания за закрытыми дверями.

Президент США Дональд Трамп поднимал предложение купить Гренландию, которая на правах автономии входит в состав Дании, много раз за прошлый год. В середине августа впервые стало известно о таком его интересе. Когда Копенгаген «зарубил» эту идею, Трамп отменил свой визит в королевство. Этот скандал происходил как раз в те времена, когда Тейлор и другие чиновники администрации пытались убедить Трампа в важности передачи помощи Украине.