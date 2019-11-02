Импичмент Трампу: министр энергетики США отказался свидетельствовать в Конгрессе

В ведомстве заявили, что Перри не будет принимать участия в засекреченном допросе, где адвокату министерства запрещено присутствовать.

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри отказался свидетельствовать в Конгрессе в деле по импичменту президента США Дональда Трампа.

Палата представителей США в рамках инициированной процедуры импичмента президента Трампа вызвала Перри дать показания, сообщает Reuters.

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"Министр не будет принимать участие в засекреченном допросе, где адвокату ведомства запрещено присутствовать", - заявила пресс-секретарь ведомства Шейлин Гинес.

Она подчеркнула, что если Палата представителей США заинтересована в проведении серьезного производства, то может отправить на рассмотрение министра приглашение с просьбой принять участие в открытом слушании, "где адвокат министерства сможет присутствовать, а американский народ сможет быть свидетелем".

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.

17 октября Трамп подтвердил, что Перри в конце года уйдет в отставку.

По данным СМИ, Трамп сообщил Палате представителей США, что Перри призвал его сделать в июле телефонный звонок Зеленскому.

31 октября адвокат бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что тот добровольно не будет давать показания в Конгрессе.