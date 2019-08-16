"Мы не продаемся": Гренландия "отшила" Трампа с его желанием ее купить

В правительстве автономии очертили границы финансовых отношений с Америкой, к которым готовы на острове.

Гренландия отвергла тезис о том, что ее вообще могут выставить на продажу. Комментарий правительства страны, которая входит в состав королевства Дания, прозвучал на фоне информации о том, что президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками идею о покупке крупнейшего в мире острова.

Как оказалось, американский лидер целый год расспрашивал своих советников, существует ли способ купить Гренландию, чтобы получить доступ к ее природным ресурсам.

"Мы открыты для бизнеса, но мы не продаемся", - цитирует Reuters слова министра иностранных дел Гренландии Анэ Лоне Баггер

В сентябре Трамп собирается посетить Копенгаген. И вопрос Арктики будет стоять на повестке дня встреч с премьер-министрами Дании и Гренландии. Последняя входит в датское королевство на правах автономии.

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О разговорах относительно покупки Гренландии сообщило издание Wall Street Journal. Два источника, осведомленные о ситуации, сказали Reuters, что некоторые советники президента США высмеяли идею как шутку. Но кое-кто в Белом доме серьезно отнесся к ней.