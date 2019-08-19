Трамп подтвердил желание купить Гренландию
06:21, 19 августа 2019Мир
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Как отметил глава США, вопросом покупки острова он интересовался "стратегически".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что до этого действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.
Уточняется, что Трамп сделал официальное признание, выступив перед журналистами. Об этом сообщает Reuters.
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Как отметил глава США, вопросом покупки острова он интересовался стратегически.
«Но это не тема номер один в повестке дня», - добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что власти отказались продавать Трампу Гренландию.
До этого в СМИ писали, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании. По некоторым данным, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
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