цей матеріал доступний українською

Трамп подтвердил желание купить Гренландию

06:21, 19 августа 2019
Мир
161 0
Дональд Трамп / REUTERS

Уточняется, что Трамп сделал официальное признание, выступив перед журналистами. Об этом сообщает Reuters.

Читайте также«Сошел с ума»: в Дании прокомментировали информацию СМИ об идее Трампа «купить Гренландию»

Как отметил глава США, вопросом покупки острова он интересовался стратегически.

«Но это не тема номер один в повестке дня», - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что власти отказались продавать Трампу Гренландию.

До этого в СМИ писали, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании. По некоторым данным, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#Гренландия