В Болгарии российского дипломата обвинили в шпионаже и выслали из страны

Еще с начала сентября 2018 года мужчина начал передавать России информацию, содержащую государственную тайну.

В Болгарии первого секретаря российского посольства в Софии (Болгария) обвинили в шпионаже в пользу России и выслана из страны.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на болгарское агентство.

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Как установили следователи, еще с начала сентября 2018 года мужчина начал передавать России информацию, содержащую государственную тайну.

Дипломат собирал разведывательную информацию почти год, проводил регулярные тайные встречи с гражданами Болгарии, в том числе высокими должностными лицами, которые имеют доступ к тайне относительно Болгарии, ЕС и НАТО. За информацию дипломат предлагал «материальную помощь».

Согласно Венской конвенции, «дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции принимающего государства». Поэтому Генпрокуратура Болгарии прекратила уголовное производство в отношении лица с иммунитетом.

В то же время российские СМИ пишут, что дипломата высылают обратно в Россию. Вскоре СМИ сообщили, что гражданин РФ уже покинул Болгарию.

Российское посольство не комментирует журналистам высылку своего сотрудника и скандал вокруг шпионажа.

Как сообщал УНИАН, Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Польши Петра С. и арестовало его на три месяца за хранение нелегального оружия и подделку документов. Мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.