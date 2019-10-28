В Болгарии российского дипломата обвинили в шпионаже и выслали из страны
В Болгарии первого секретаря российского посольства в Софии (Болгария) обвинили в шпионаже в пользу России и выслана из страны.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на болгарское агентство.
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Как установили следователи, еще с начала сентября 2018 года мужчина начал передавать России информацию, содержащую государственную тайну.
Дипломат собирал разведывательную информацию почти год, проводил регулярные тайные встречи с гражданами Болгарии, в том числе высокими должностными лицами, которые имеют доступ к тайне относительно Болгарии, ЕС и НАТО. За информацию дипломат предлагал «материальную помощь».
Согласно Венской конвенции, «дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции принимающего государства». Поэтому Генпрокуратура Болгарии прекратила уголовное производство в отношении лица с иммунитетом.
В то же время российские СМИ пишут, что дипломата высылают обратно в Россию. Вскоре СМИ сообщили, что гражданин РФ уже покинул Болгарию.
Российское посольство не комментирует журналистам высылку своего сотрудника и скандал вокруг шпионажа.
Как сообщал УНИАН, Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Польши Петра С. и арестовало его на три месяца за хранение нелегального оружия и подделку документов. Мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.