МИД Болгарии не считает, что Советский Союз освободил Восточную Европу от нацизма

Болгарские дипломаты отметили, что советская власть тоже принесла репрессии народам Центральной и Восточной Европы.

Министерство иностранных дел Болгарии сомневается, что Советский Союз освободил Восточную Европу от нацизма, и просит российских дипломатов воздерживаться от такого тезиса.

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С таким заявлением дипломатическое ведомство выступило перед выставкой "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма" в российском культурном центре в Софии, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Выставку министерство назвало вмешательством во внутриполитический дискурс. В МИД Болгарии утверждают, что советская власть принесла "полувековые репрессии" народам Центральной и Восточной Европы, хотя и признают вклад СССР в разгром нацистов.

Вместе с тем в посольстве России в Болгарии заявили, что "обескуражены" заявлением болгарской власти. Выставка "не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом", добавили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, в России к 80-летию начала Второй Мировой войны открыли детскую площадку в виде свастики.