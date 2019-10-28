Польша задержала российского шпиона

Сейчас мужчину арестовали на три месяца за формальные обвинения – хранение незаконного оружия и пользование поддельными документами.

Агентство внутренней безопасности задержало гражданина Польши Петра С. и арестовали его на три месяца за хранение нелегального оружия и подделку документов. Мужчину подозревают в шпионаже на пользу России.

Об этом сообщает русскоязычная служба Радио Польша.

Читайте также12 лет в лагерях и ненависть к Путину: умер советский диссидент Владимир Буковский

По словам представителя министра координатора спецслужб Станислава Жарыны, следователь собрал доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой.

Во время обысков жилища и места работы задержанного полиция изъяла нелегальное огнестрельное оружие и амуницию, а также электронные носители и документы. Обыскали также дома тех, кто контактировал с предполагаемым шпионом.

Сейчас мужчину арестовали на три месяца за формальные обвинения – хранение незаконного оружия и пользование поддельными документами.

Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики на Донбассе вербуют осужденных лиц, оказавшихся в местах лишения свободы до начала вооруженного конфликта - до 2014 года, а затем передают их на контролируемую Украиной территорию для подрывной деятельности против Украины.