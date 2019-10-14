Королева Великобритании открыла новую сессию парламента, нарушив традицию (фото, видео)

Королева Елизавета II заявила, что правительство страны осуществит выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) 31 октября, а также выберет новую схему партнерства с ЕС.

В понедельник, 14 октября, королева Великобритании Елизавета II официально открыла первую сессию парламента. Елизавета II прибыла в Вестминстерский дворец в сопровождении принца Чарльза и его супруги герцогини Корнуольской Камиллы.

Как отмечает CNN, первым делом в своей тронной речи королева затронула проблему Brexit.

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"Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из Евросоюза к 31 октября. Правительство хочет создать с ЕС новые партнерские связи, основанные на принципах свободной торговли и добрососедского сотрудничества", – отметила королева Великобритании.

По словам монарха, в основе нового соглашения будут принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества.

«Мои министры введут новые режимы (регулирования) для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся для нас после выхода из ЕС», — сказала Елизавета II.

Также королева заявила, что британское правительство будет поддерживать развитие отраслей науки, участвовать в освоении космоса, а также поддерживать боеспособность армии страны.

Монаршая особа также подчеркнула, что новый закон об иммиграции положит конец свободному передвижению и станет основой "для создания честной, современной и глобальной иммиграционной системы".

Примечательно, что Елизавета II нарушила традицию. Во время зачитывания речи на голове королевы была не корона, а бриллиантовая тиара. Как отмечает Daily Mail, корона украшена 2868 бриллиантами, 273 жемчужинами, 17 сапфирами и 17 изумрудами, а её вес составляет 1,1 кг. Скорее всего, головной убор стал слишком тяжёлым для 93-летней королевы. Во время зачитывания речи корона лежала рядом на подушечке.

Данная церемония существует с 1852 года. По традиции, королева зачитывает послание, которое от её имени пишет действующее правительство.