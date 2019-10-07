ЕС даст ответ по вопросу соглашения о Brexit до конца недели - Макрон

В телефонном разговоре с Макроном Джонсон "представил самые последние предложения" по Brexit.

Европейский Союз к концу следующей недели определит, возможно ли добиться с Великобританией соглашения по Brexit.

Об этом заявил в воскресенье, 6 октября, президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном, передает «Интерфакс».

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"Макрон дал понять, что переговоры в ближайшие дни должны быстро продвигаться, с участием (координатора ЕС на переговорах Мишелем Барнье - УНИАН), чтобы к концу следующей недели дать заключение по поводу того, возможно ли заключить соглашение при соблюдении уважения к принципам ЕС", - цитируют французские СМИ выдержки из заявления Елисейского дворца.

В телефонном разговоре Джонсон также "представил самые последние предложения" по Brexit.

Напомним, ранее парламент принял закон, обязывающий Бориса Джонсона продлить срок Brexit до 31 января 2020 года, если до 19 октября парламент не примет соглашение о выходе из ЕС.

Если Борис Джонсон откажется соблюдать новый закон, на него могут подать в суд. 24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконным решение о приостановлении работы парламента.

Ранее премьер-министр уже заявлял, что не будет просить Европейский Союз об отсрочке Brexit.