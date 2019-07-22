Politico: После выборов Украина станет де-факто президентской республикой

Однако, формирование любой коалиции пошло бы на пользу молодой украинской демократии.

Победа партии «Слуга народа» по партийным спискам была очевидна уже после закрытия избирательных участков в воскресенье. Но утром в понедельник начали появляться подсчеты голосов по мажоритарным мандатам. Они показали, что политическая сила, скорее всего, получит не менее 246 мест в Верховной Раде. Этого хватит, чтобы не образовывать коалицию с другими блоками.

Об этом пишет Politico, добавив, что позиции партии Владимира Зеленского могут быть усиленными как минимум 50 мажоритарщиками.

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«Результат устанавливает де-факто президентскую республику», - сказал исследователь Carnegie Endowment for International Peace Балаж Ярабик.

«Власть президента будет сильнее, чем когда-либо ранее», - добавил он.

Издание напоминает, что еще пять партий преодолели 5% барьер и получат места в Верховной Раде. Однако, получив парламентское большинство, Зеленский сможет сам выбрать и без проблем утвердить премьер-министра и состав его команды. После появления первых результатов Зеленский сказал, что он приветствует переговоры о коалиции с партией «Голос» Святослава Вакарчука. Он отверг объединение сил с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко.

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По словам Ярабика, коалиционное правительство пошло бы на пользу молодой украинской демократии. Какая бы политическая сила не вошла в ее состав, она бы могла «действовать как контроллер» для президентской силы. В случае формирования коалиции, она бы назначала нового главу правительства и всех министров.

Зеленский сказал журналистам, что он хочет номинировать на пост премьера «профессионального экономиста», который пользуется уважением в Украине и на Западе, а также никогда не занимал эту должность и не был даже председателем политической силы. Идея назначить новое лицо понравится общественности.