Результаты выборов в Раду: половина протоколов обработана, пять партий попадают в парламент

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддержали 12,88%; "Европейскую солидарность" - 8,65%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,01%; "Голос" - 6,39%.

По данным обработки 51,29% протоколов (6 млн 878 тыс. 879 голосов), партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,45% избирателей (2 млн 920 тыс. 094 голосов).

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддержали 12,88% (886 тыс. 043 голосов), "Европейскую солидарность" - 8,65% (595 тыс. 115 голосов) Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,01% (551 тыс. 320 голосов) "Голос" - 6,39% (439 тыс. 811 голосов).

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.