Китай введет санкции против компаний из США из-за поставок оружия Тайваню

В заявлении МИД говорится, что продажа вооружений США Тайваню нанесла ущерб суверенитету и национальной безопасности Китая.

Власти Китая заявили о том, что введут санкции против компаний из Соединенных Штатов, которые причастны к поставкам вооружений Тайваню.

Это произошло после того, как Вашингтон одобрил возможные продажи танков, ракет и сопутствующего оборудования на сумму 2,2 миллиарда долларов, передает zn.ua со ссылкой на Reuters.

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На этой неделе, 9 июля, Госдепартамент США утвердил продажу оружия Тайваню на 2,2 млрд долларов вопреки протестам Китая. Вместе с тем в ведомстве подтвердили приверженность Соединенных Штатов политике "одного Китая".

В заявлении МИД говорится, что продажа вооружений США Тайваню нанесла ущерб суверенитету и национальной безопасности Китая.

Соединенные Штаты являются основным поставщиком оружия для самоуправляемого Тайваня, который Китай считает своей провинцией. Пекин никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над островом.

Напомним, в январе Китай допустил применение силы для возвращения Тайваня.