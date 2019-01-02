Китай допустил применение силы для возвращения Тайваня

Китай оставляет за собой право на использование силы для возвращения под свой контроль Тайваня.

Об этом на заседании, посвященном 40-летию прекращения регулярных обстрелов китайской артиллерией островов Цзиньминьцюньдао, заявил председатель КНР Си Цзиньпинь.

Читайте такжеBusiness Insider: Китай сравняется в военной силе с США до 2035 года

Об этом сообщает Новое время.

"По его словам, возможная независимость Тайваня стала бы "настоящей катастрофой", и Китай не может обещать воздержаться от применения силы и "сохраняет за собой право использовать все возможные меры для его возвращения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем председатель КНР заверил, что собирается добиваться этого мирным путем.

"Китай не будет нападать на китайцев. Мы готовы приложить огромные усилия для достижения цели мирного воссоединения", - заявил Си.

Напомним, после прихода к власти коммунистов под руководством Мао Цзэдуна в 1949 году Тайвань отказался признавать их и фактически отделился от остального Китая.

В свою очередь власти КНР до сих пор считает остров своей территорией.