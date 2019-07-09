Путин отреагировал на отборную брань в свой адрес из уст грузинского ведущего (видео 18+)
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Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес со стороны ведущего местного телеканала "Рустави-2" Георгия Габунии.
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"Я бы не стал это делать [вводить санкции против Грузии] из уважения к грузинскому народу, мало ли кто что ляпнул", — сказал президент РФ, слова которого передает "РИА Новости".
Он также сообщил, что не считает необходимым возбуждать против тележурналиста уголовное дело об оскорблении власти РФ.
"Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше", — сказал Путин.
Как сообщал УНИАН, ведущий программы "P. S." Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави 2" обматерил Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта.
В Кремле заявили, что считают "большим позором для грузин" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".