Спасатели обнаружили второй "черный ящик" разбившегося в Альпах аэробуса A320

Во Франции обнаружили второй черный ящик разбившегося самолета Airbus А-320 авиакомпании Germanwings. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Abendzeitung.

Речь идет о бортовом самописце, который регистрирует параметры полета. Черный ящик сильно поврежден. По информации издания, в нем отсутствует чип памяти.

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Первый черный ящик упавшего лайнера, находившийся в кабине пилота, нашли 24 марта. Он уже доставлен в Париж. По словам министра внутренних дел Франции Бернара Казнева, несмотря на повреждения, из него можно извлечь информацию. Как заявил прокурор Марселя Брис Робен, первые результаты расшифровки черных ящиков могут стать известны в ближайшее время.

Airbus A320 немецкой лоукост-компании Germanwings 24 марта упал на юге Франции, в Альпах. На борту авиалайнера находились 144 пассажира и шесть членов экипажа.